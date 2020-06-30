موجة حر تصل إلى 46 درجة تضرب الولايات الشمالية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء الحارة على الولايات الشمالية اليوم الثلاثاء.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مشمسة وحارة على المناطق الساحلية، الداخلية و الهضاب العليا الشرقية والوسطى.

كما تتوقع ذات المصالح، أن تكون الأجواء من مغشاة إلى صافية وحارة على المناطق الداخلية و الهضاب العليا الغربية للوطن.

بينما بالجنوب فالأجواء مغشاة على منطقة بشار شمال الصحراء والواحات وحتى الهقار والطاسيلي.

درجات الحرارة تتراوح مابين 28 و46 درجة على المناطق الساحلية، ومابين 33 و44 درجة على المناطق الداخلية، وتتراوح مابين 37 و48 درجة بالجنوب.