موجة حر تصل إلى 49 درجة على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، صدرت أمسية اليوم الخميس، من موجة حر على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن درجات الحرارة ستتراوح بين 48 درجة مئوية و49 درجة مئوية. وذلك بداية من يوم غد الجمعة إلى غاية يوم السبت القادم.

وتتمثل الولايات المعنية في النشرية في كل من: الأغواط، والوادي، وتقرت، المغير، أولاد جلال وبسكرة.

كما حذرت نشرية خاصة أخرى للأرصاد الجوية من موجة حر، على ولايتي المسيلة وباتنة.

أين ستتراوح درجات الحرارة بين 44 درجة مئوية و45 درجة مئوية، وذلك بداية من يوم غد الجمعة وإلى غاية يوم السبت القادم.

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