موجة حر تصل 47 درجة تضرب ولايات الشمال اليوم

فيما تتواصل الأجواء الحارة على مختلف مناطق البلاد

من المنتظر أن يتواصل ارتفاع درجة الحرارة، لنهار اليوم، حيث ستصل إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية و41 درجة على المناطق الداخلية و36 درجة على المناطق الساحلية.

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة، لنهار اليوم، أيضا حيث ستصل إلى 47 درجة مئوية تحت الظل بالمناطق الجنوبية.

لتصل إلى 52 درجة فوق الظل، أما على المناطق الداخلية فتتراوح بين 35 و41 درجة مئوية وما بين 36 و47 درجة على المناطق الجنوبية.

وحسب مصلحة الأرصاد الجوية، فإن انقشاع الضباب المرفوق ببعض السحب سيميز المناطق الساحلية خلال الصبيحة، خاصة منها الغربية والوسطى.

بداية من الظهيرة، سيتم تسجيل تشكل سحب على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا الغربية والوسطى، مع رعود منعزلة من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

وبالنسبة للرياح، تكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 كلم/سا قرب السواحل الغربية والوسطى.

وتكون شمالية غربية وتتراوح سرعتها ما بين 15 و30 كلم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا الغربية.

في حين سيتم تسجيل رياح من متغيرة الاتجاه إلى شمالية على الهضاب العليا الوسطى.