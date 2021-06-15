موجة حر تُهدد أمريكا قد تُحطم أرقاما قياسية

تشهد مدن في غربي الولايات المتحدة موجة حر كبرى، قد تسفر عن تحطيم درجات الحرارة المرتفعة أرقاما قياسية.ما ينذر بموسم حرائق غابات نشط، ويعرض سلامة ملايين الأميركيين للخطر.

وتلقى حوالي 43 مليون أميركي في غربي وجنوب غربي الولايات المتحدة، تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة، على مدار الأسبوع. إلى مستويات قد تكون غير مسبوقة.وبحلول يوم الجمعة، يتوقع مختصون تسجيل نحو 100 رقم قياسي. بما في ذلك السجلات اليومية، وبعض السجلات الشهرية لجوان.

وعادة ما يكون منتصف شهر جوان، أكثر الأوقات سخونة في العام، في أجزاء من جنوب أريزونا وجنوب نيو مكسيكو وغرب تكساس.ويترافق ارتفاع درجات الحرارة مع جفاف شديد وظروف تذكي حرائق الغابات.ومن المتوقع أن تؤدي الرياح العاصفة والرطوبة المنخفضة إلى تأجيج النيران في حرائق الغابات الكبيرة.وستزيد من خطر اندلاع المزيد من حرائق الغابات خلال الأسبوع.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرات من حرائق غابات لأكثر من 3 ملايين شخص.ومع ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع، قد تتوسع التحذيرات لتشمل مزيدا من السكان.ويدق المختصون وخبراء الأرصاد الجوية ناقوس الخطر، محذرين من موسم حرائق غابات شديد محتمل.