موجة حر شديدة تضرب عدة ولايات إلى غاية الجمعة!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تسجيل درجات حرارة جد قياسية تتعدى 48 درجة، ورفع مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر.

وحذرت المصالح نفسها، من موجة حر شديدة يومي الخميس و الجمعة على الأقل، على ولايات بجاية، جيجل. سكيكدة، عنابة، الطارف و قالمة.

وأفادت نشرية خاصة، بتسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 48 درجة مئوية إلى غاية يوم الجمعة. عبر ولايات غليزان، الشلف و عين الدفلى.

كما ستشهد عدة ولايات أخرى تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 46 درجة مئوية إلى غاية يوم الجمعة.

وبخصوص الولايات المعنية فهي تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة. الجلفة والمسيلة، تيزي وزو، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، خنشلة ،أم البواقي و تبسة.

كما سيسجل على مستوى ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة و بومرداس. درجات حرارة قياسية تصل إلى 41 درجة مئوية، بداية من نهار اليوم الأربعاء وتستمر إلى غاية يوم الجمعة.

هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل طقس جد حار إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة يوم غد الخميس، عبر ولايات بسكرة، ورقلة، إن صالح، أدرار، تندوف و برج باجي مختار.

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