موجة حر شديدة على هذه الولايات اليوم وغدا

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من استمرار موجة الحر بتسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من برج باجي مختار وتندوف وأدرار، ان صالح وتيميمون.

فيما حذرت نشرية ثانية، من استمرار موجة الحر بتسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 46 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من الجلفة والمسيلة وباتنة.

هذا وحذر تنبيه للأرصاد الجوية بتسجيل طقس جد حار طيلة نهار اليوم الجمعة على عدة ولايات.

وتتمثل الولايات المعنية بهذا التنبيه في كل من غليزان والشلف وعين الدفلى والمدية وتيسمسيلت والبيض.