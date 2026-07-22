موجة حر قياسية إلى غاية السبت على 42 ولاية!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن إستمرار موجة الحر ودرجات الحرارة المرتفعة على الولايات الشمالية إلى غاية يوم السبت المقبل.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من موجة حر شديدة على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. حيث ستتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40° و 44° وتصل محليا إلى 45°/ 46° بينما درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 28° و 34° تستمر إلى غاية يوم السبت.

كما حذّرت من موجة حر شديدة على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو. حيث ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 44° و45° وتصل محليا 46° و47° على غليزان، الشلف وعين الدفلى وتستمر إلى غاية يوم الجمعة.

أما بالنسبة لولايات البليدة، المدية، الجلفة، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج. سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق اهراس، قالمة، خنشلة، باتنة، أم البواقي، تبسة. ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 44° و45° وتصل محليا 46° و47° على المسيلة وتستمر إلى غاية يوم السبت.

في حين حذّرت ذات النشرية من موجة حر شديدة على ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر، بومرداس. اين ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39° و41°خاصة على جنوب الولايات وتستمر إلى غاية يوم الجمعة.

أما ولايات بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، ورقلة، فدرجات الحرارة القصوى تصل إلى 49° ودرجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 32° و 36°. وتستمر إلى غاية يوم السبت.

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