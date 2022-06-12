موجة حر قياسية تصل إلى 46 درجة بداية من الإثنين على هذه الولايات

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء حارة وارتفاع في درجات الحرارة بسبب مرتفع للضغط الجوي واندفاع كتلة هوائية ساخنة من الجنوب.

وحسب ما أفادت به هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية “للنهار”، أن الأجواء ستبقى لطيفة اليوم الأحد. غير أنه وبداية من يوم غد الإثنين ستشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الغربية على غرار سيدي بلعباس، غليزان، الشلف، عين الدفلى، مستغانم، و المناطق الجنوبية على مستوى ولايات أدرار، تندوف، عين قزام، إرتفاع قياسي في درجات الحرارة أين ستصل إلى 46 درجة تحت الظل. وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء.

كما أشارت بن رقطة، إلى أن درجات الحرارة المرتفعة ستشهدها الولايات الساحلية للوطن يوم الثلاثاء على غرار ولايات بومرداس، الجزائر العاصمة، وتيبازة أين ستصل إلى 43 درجة. وقد تصل يوم الثلاثاء درجات الحرارة إلى 45 درجة على المناطق الداخلية والجنوبية.

وأوضحت ذات المتحدثة، أن موجة الحر ستمتد إلى غاية الخميس المقبل. غير أنه وبداية من يوم السبت المقبل 17 جوان ستشهد درجات الحرارة تراجعا وتبقى في معدلها الفصلي. مضيفة أن التذبذب في درجات الحرارة سببها تغير الكتل الهوائية . حيث أن حركة مراكز الضغط الجوي بطيئة لذا لا يمكن الشعور بتغيير في الوضعية الجوية

وكشفت هوارية بن رقطة، أن درجات الحرارة الدنيا الليلية و خلال الصبيحة ستكون مرتفعة مقارنة بمعدلاتها الفصلية. أين ستصل إلى 30 و 31 درجة على الولايات الغربية والداخلية.

كما أضافت أن الولايات الداخلية ستشهد خلايا رعدة بعد الظهيرة خاصة الغربية وبشار، تندوف، الهقار والتاسيلي الايام المقبلة تؤدي إلى تساقط.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور