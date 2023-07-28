موجة حر قياسية تضرب 23 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تسجيل درجات حرارة قياسية اليوم الجمعة.

وفي نشرية خاصة، حذّرت من استمرار موجة حر بتسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى 50 درجة تحت الظل إلى غاية يوم السبت. على ولايات برج باجي مختار، أدرار، تيميمون، إن صالح، ورقلة وبني عباس

وفي نشرية خاصة أخرى، حذّرت من موجة حر بدرجات حرارة قياسية. تتراوح بين 44 و 46 درجة تحت الظل يومي الجمعة و السبت. على ولايات الجلفة، المسيلة، باتنة، خنشلة وتبسة.

كما نبّهت من تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة طيلة نهار اليوم الجمعة على ولايات بجاية، تيارت، ميلة، قسنطينة، المدية، البويرة، بشار، الوادي، غرداية، تقرت والمنيعة.