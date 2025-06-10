موجة حر وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية، مع تساقط أمطار على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذّرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قصوى تصل إلى 44 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار اليوم الثلاثاء.

وهذا على ولايات عين الدفلى، الشلف، غليزان.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، بتسجيل طقس حار طيلة نهار اليوم الثلاثاء، على ولايات تلمسان، معسكر، تيارت، سيدي بلعباس والمسيلة.

فيما ستشهد ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة. البيض، النعامة، إليزي، جانت، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار. تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 اليوم ويستمر إلى غاية منتصف الليل.

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