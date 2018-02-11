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مورينيو: “أعرف سليماني جيدا وسيمنح الإضافة لنيوكاسل”

الرياضة
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مورينيو: “أعرف سليماني جيدا وسيمنح الإضافة لنيوكاسل”
بقلم أمير بهلول

أشاد البرتغالي “جوزي مورينيو” مدرب مانشستر يونايتد بخدمات الجزائري إسلام سليماني مؤكدا أنه سيكون إضافة قوية لفريقه الجديد نيوكاسل.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية قبل مباراة اليوم التي ستجمع الفريقين: “نيوكاسل قام بتعاقدات شتوية جيدة”.

وأضاف: “أعرف جيدا إسلام سليماني، يمكنه منح الإضافة لفريقه وحتى المستقدم الآخر كينيدي”.

وتابع: “بينتيز يعرف كيف يكسب النقاط في مثل هذه المباريات، ستكون مباراة صعبة على الفريقين”.

يذكر أن نيوكاسل سيواجه الشياطين الحمر عشية اليوم (15:15 بتوقيت الجزائر) في أول مباراة لسليماني.

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