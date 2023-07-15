مورينيو مُعجب بإمكانيات لاعبه الجديد عوار

تمكن الدولي الجزائري حسام عوار، من إقناع الجميع في نادي روما، بعدما أن أبان عن مستويات جيدة في التدريبات التحضيرية تحسبا للموسم الجديد.

ووفقا ماذكره موقع “توتو ميركاتو واب“، أمس الجمعة، فإن لاعب الخضر حسام عوار أقنع المدرب جوزيه مورينو، في تدريبات الفريق التحضيرية للموسم الجديد.

وأوضح المصدر، أن اللاعب حسام عوار تمكن من فرضه نفسه في ظرف أربعة أيام مع فريقه الجديد، وتأقلم سريعا في التدريبات مع زملائه الجدد وكل أعضاء النادي.

كما أكد ذات المصدر، أن السبيشل وان جوزيه مورينيو، إقتنع بإمكانيات اللاعب الجزائري في الحصص التدريبية التي يخوضها مع الفريق.