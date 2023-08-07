مورينيو يؤكد رفضه عرضين من الدوري السعودي

أكد التقني البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي، بأنه رفض عرضين قدم إليه الصائفة الحالية من الدوري السعودي.

وتحدثت تقارير صحفية في وقت سابق، عن وصول عروض مغرية لجوزي مورينيو، من السعودية براتب سنوي يصل إلى 30 مليون أورو.

قبل أن يخرج “السبيشل وان” عن صمته في تصريحات، نقلتها اليوم الاثنين، صحيفة “ميرور” البريطانية، قال فيها: “تلقيت عرضين من الهلال والأهلي لكني رفضتهما لأنني قررت البقاء في روما”.

وأضاف مدرب ريال مدريد الاسباني سابقا: “لقد منحت كلمة للاعبين والجماهير عقب نهائي الدوري الأوروبي، باستمراري مع روما، ولكن هذا ليس السبب الوحيد لرفضي العروض السعودية”.

وواصل البرتغالي: “هل يمكنني الذهاب إلى السعودية في العام المقبل؟ سنرى ما سيحدث، والأمر ليس نهائيا بالنسبة لي”.