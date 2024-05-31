مورينيو يعود للتدريب من بوابة هذا النادي

اقترب التقني البرتغالي، جوزي مورينيو، من خوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية، بعدما أقيل من روما الايطالي، شهر جانفي الماضي.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة “سكاي سبورت” إيطاليا اليوم الجمعة، بأن مورينيو، توصل لاتفاق مع فنربخشة التركي.

وأوضح المصدر ذاته، بأن المدرب البرتغالي، سيلتحق بفنربخشة، بعقد إلى صيف 2026، على أن يم الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبا.