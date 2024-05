مورينيو يعود للتدريب من بوابة هذا النادي

اقترب التقني البرتغالي، جوزي مورينيو، من خوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية، بعدما أقيل من روما الايطالي، شهر جانفي الماضي.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة “سكاي سبورت” إيطاليا اليوم الجمعة، بأن مورينيو، توصل لاتفاق مع فنربخشة التركي.

وأوضح المصدر ذاته، بأن المدرب البرتغالي، سيلتحق بفنربخشة، بعقد إلى صيف 2026، على أن يم الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبا.

🟡🔵🇵🇹 José Mourinho’s verbal agreement with Fenerbahçe is on two year contract valid until June 2026.

It will also include an option for further season.

Jorge Mendes has been negotiating the deal and now time to review, sign all formal documents.

Here we go soon! 🇹🇷 pic.twitter.com/rsSZYCUKjO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2024