مورينيو يلجأ إلى عوار لتحقيق الاستفاقة في الكالتشيو

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم السبت، عن اعتزام مدرب روما جوزي مورينيو القيام بالعديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية بعد الخسارة الأخيرة أمام جنوة.

في الجولة السادسة من الكالتشيو الإيطالي التي انتهت بخسارة ذئاب العاصمة برباعية مقابل هدف وحيد، والتي شهدت مشاركة الدولي الجزائري عوار في آخر ربع ساعة من اللقاء.

وحسب ما كشفه موقع “توتو ميركاتو“، فإن مدرب روما جوزي مورينو، قرر إشراك لاعب الخضر حسام عوار أساسيا في مواجهة فروشيوني برسم الجولة السابعة من الكالتشيو.

وأوضح المصدر، أن مورينو يعتزم تغيير لاعبي الجناح بوضع اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا على مقاعد البدلاء، وإقحام عوار مكانه في المواجهة.