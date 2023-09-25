موزمبيق تسارع الزمن لتجهيز ملعب “مابوتو” لاستقبال الخضر

دخل الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم، في سباق مع الزمن من أجل تجهيز ملعب “مابوتو” تحسبا لاستقبال الخضر، في تصفيات مونديال 2026.

ويلتقي الخضر والمضيف موزمبيق، يوم الـ 18 نوفمبر المقبل، ضمن الجولة الثانية، للمجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأفاد الاتحاد الموزمبيقي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” بأنه دخل في مفاوضات مع نظيره السنغالي، من أجل برمجة لقاءي سيدات المنتخبين في تصفيات “كان 2024” بالمغرب، في الأراضي السنغالية.

وأوضح المصدر ذاته، بأن المنتخب النسوي لموزمبيق، كان مقررا أن يستقبل نظيره السنغالي بملعب “مابوتو” غير أن أرضية الأخير، تأثرت في الفترة الأخيرة، بسبب لعب 5 لقاءات دولية.

كما أبرز الاتحاد الموزمبيقي، بأن مبعوثي الاتحاد الإفريقي. شددوا على إعادة تجهيز الملعب في ظرف أقصاه الـ 15 أكتوبر الجاري، من أجل تأهيله لاستقبال مباراة الخضر.

وانتشرت في الفترة الماضية، أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن نقل مباراة الخضر وموزمبيق إلى السنغال، وهي الأخبار التي فنذها الاتحاد الموزمبيقي بطريقة مباشرة.