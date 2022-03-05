موسكو تحذر من خطورة توزيع أسلحة فتاكة ووقوعها في يد إرهابيين

نقلت وكالة أنترفاكس الروسية، أمس، عن مصدر أمني روسي قوله إن متطرفين أوكرانيين يحضرون لعملية استفزازية في جامعة مدينة سومي شرق أوكرانيا باستغلال طلبة أجانب.

وأوضح المصدر أن أفراد كتائب القوميين المتطرفة يحضرون لتنظيم حملة من الحرب الإعلامية باستغلال سبعة طلبة ذكور وطالبتين من العراق تم احتجازهم عنوة داخل مسكن.

وبحسب نفس المصدر، فإن كتائب المتطرفين أن تخطط لقتل الطلبة العراقيين وتحميل الروس المسؤولية عن مقتلهم، وذلك بهدف نشر “معلومات كاذبة عن مقتل مسلمين أجانب نتيجة العملية العسكرية الروسية”.

وفي موضوع آخر، حذرت وزارة الخارجية الروسية مورّدي الأسلحة إلى أوكرانيا من عواقب ما يفعلون، وقالت إنَّه لا يسعهم إلا أن يدركوا خطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي إرهابيين بأوروبا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في تحذيرها الذي أصدرته أمس السبت، إنَّ “الأسلحة التي يتمُّ ضخُّها إلى أوكرانيا قد ينتهي بها المطاف بيد الإرهابيين في أوروبا نفسها”.

روسيا تتهم النازيين الجدد بالتخطيط لتأليب الرأي العام ضدها

وأكّدت الخارجية الروسية في بيان لها أن “منظمي توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسعهم إلا أن يدركوا خطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين في أوروبا”.

وأوضحت الوزارة أنَّ “موسكو تطالب الدول الغربية بوقف ضخّ أحدث الأسلحة إلى نظام كييف، من أجل تجنّب المخاطر على الطيران المدني الدولي”.

متطرفون أوكرانيون يخططون لقتل 9 طلبة عراقيين

وقبل أيام، أكّدت وزارة الخارجية الروسية أنَّ “الأطراف الأوروبية المتورطة بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة ستتحمل مسؤولية العواقب”، وتابعت أنَّ “موسكو ستواصل حماية مصالحها القومية بغض النظر عن العقوبات”.

وقبل ذلك، قالت مصادر رسمية في روسيا إنّ القوات الروسية ستستهدف بضربات موجهة “الأفراد الذين ينقلون الأسلحة الغربية إلى العاصمة الأوكرانية كييف”.

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أعلنت سلطات مدينة موسكو، اليوم الإثنين، عن انطلاق عملية التطعيم المجاني للمراهقين ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح “سبوتنيك-М”.

وذلك عبر بيان لها جاء فيه، انه يمكن أن يستفيد من التطعيم أي شخص يتراوح عمره بين 12 و17 عاما في 13 نقطة تطعيم تنتشر في مستوصفات الأطفال في المدينة.

ويتألف هذا اللقاح من مكونين، فيما تكون المدة الفاصلة بين التطعيم الأول والثاني21 يوما.

يذكر أن لقاح “سبوتنيك- М” هو جرعة مخففة من لقاح “سبوتنيك V” المخصص للبالغين.

هذا وستكون عملية تطعيم القاصرين طوعية، وذلك من سن 12 إلى 15 عاما، بموافقة الوالدين أو ولي الأمر.

ومن 15 سنة تشترط موافقة المراهق نفسه حسب نفس البيان.