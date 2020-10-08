موسم اصطياف 2020: وفاة 71 شخصا غرقا على المستوى الوطني

سجلت الحماية المدنية وفاة 71 شخصا غرقا من بينها 46 حالة بالشواطئ ممنوعة للسباحة في 14 ولاية ساحلية.

وتم تسجيل الوفيات خلال الفترة الممتدة من 15 جويلية الى 1 أكتوبر2020، حسبما مدير الاتصال والاحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح العقيد عاشور فاروق لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تسجيل 71 حالة غرق من 15 جويلية إلى 1 أكتوبر.

ويأتي بعد تطبيق قرار الفتح التدريجي والمراقب لشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام، وفقا لنظام مرافقة وقائي يتضمن تدابير صحية صارمة.

وأبرز ذات المصدر أنه من بين 25 حالة وفيات مسجلة على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة 10 منها خارج أوقات الحراسة.

وتحتل مستغانم صدارة الولايات المعنية بهذه الحصيلة بـ 14 حالة وفاة متبوعة ببجاية بـ 12 وفيات منها 7 بشواطئ ممنوعة.

وأضاف المسؤول ذاته أنه خلال الفترة المذكورة تم تسجيل توافد قرابة 37 مليون مصطاف عبر شواطئ 14 ولاية ساحلية.

وتم تسجيل 27.525 تدخلا وإنقاذ 19.429 شخصا من غرق حقيقي وتقديم اسعافات أولية 6.916 آخرين و تحويل 1255 أخرين.

وتم تسجيل 12 جريحا في حوادث بمركبات وأدوات بحرية من بينهم 5 بولاية الطارف دون تسجيل وفيات، حسب العقيد عاشور.

وذكر المتحدث أن وهران تصدرت قائمة الولايات الساحلية الـ 14 حيث حققت أكبر عدد من المصطافين بتسجيل أزيد من 6ر7 مليون زائر.

تليها مستغانم بـ 2ر4 مليون مصطاف، جيجل بأكثر من 1ر4 مليون وبومرداس بما يفوق 6ر3 مليون، وسكيكدة بـ1ر3 مليون والعاصمة بأزيد من مليوني مصطاف.

في حين سجل أقل تدفق على مستوى شواطئ عنابة بأزيد من 1ر1 مليون مصطاف.