موظف بالبريد المركزي بالأغواط يختلس 11 مليار سنتيم من 60 زبون

أصدر مجلس قضاء الأغواط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق موظف على مستوى البريد المركزي للولاية.

أين تمت معاقبة الموظف بتهمة إختلاس أموال عمومية مع إستعمال التزوير والمزوّر في محررات رسمية مصرفية.

تعود القضية بعد إكتشاف ثغرة مالية قدرت بـ 11 مليار سنتيم وشكوى مرسلة من طرف مدير التفتيش للمديرية العامة لبريد الجزائر.

تم فتح تحقيق في القضية من طرف المصالح المختصة، ومعاينة كشوف الحسابات الخاصة بالعمليات على مستوى مكتب القباضة.

تبين من مجريات التحقيق أن الموقوف كان يختلس أموال بالتجزئة وبطريقة غير قانونية مستعملا “صك النجدة”.

قدرت المصالح الأموال المختلسة بــ 11 مليارسنتيم والتي مست 60 زبونا في بنوك التوفير والإحتياط ومعاشات المتقاعدين.

تم إستدعاء الضحايا للتحقق من الهويات الحسابية وتم تأسيسهم كأطرف مدنية بعد شكوى المديرية العامة لبريد الجزائر.