موظف بالمستشفى الجامعي لقسنطينة وصيدليين يسرقون أقنعة جراحية موجهة للأطباء لغرض بيعها

تمكنت الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من الاطاحة بجمعية أشرار متكونة من 4 أفراد.

وحسب بيان ذات الهيئة الامنية، تتراوح أعمار الموقوفين، ما بين 35 و38 سنة، لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنحة اختلاس ممتلكات عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي، وجنحة المضاربة غير الشرعية بالأقنعة الجراحية.

حيثيات القضية تعود الى أمسية 31/05/2020 اثر شكوى تقدم بها الممثل القانوني للمستشفى الجامعي ابن باديس، بخصوص تعرض مخازن الصيدلية المركزية لفعل السرقة والذي طال كمية معتبرة من الأقنعة الجراحية الحصرية الخاصة بالمستشفيات .

وعليه تم مباشرة فتح تحقيق في القضية، حيث أثمرت التحريات والأبحاث التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه صبيحة الفاتح جوان.

وتبين أن الموقوف، يعمل كموظف بالمستشفى الجامعي واسترجاع بحوزته كمية تقدر بـ 6000 قناع واقي جراحي، ليتم اقتياده رفقة المحجوزات الى مقر الفرقة لاستكمال كافة الاجراءات .

التحقيق المعمق قاد الى تحديد هوية شريك للمشتبه فيه ليتم توقيفه هو الاخر و حجز مركبة من نوع ” RENAULT CLIO 4 ” بالمدينة الجديدة علي منجلي كانا يستعملانها في حمل الاقنعة واخراجها من المستشفى الجامعي، تفتيش مسكنه العائلي عن طريق اذن بتفتيش قانوني، تم حجز 148 وحدة.

بالموازاة مع ذلك تم استرجاع كمية اخرى من المسروقات تقدر بـ 300 وحدة من الأقنعة الجراحية، وحجز مبلغ مالي من عائدات البيع قدر بـ 20.000 دج لدى مشتبه فيهما اخرين يعمل كل منهما بصيدليتين بالمدينة الجديدة علي منجلي كانت مهمتهما بيع المسروقات ليتم توقيفهما بدورهما وتحويلهما الى مقر الفرقة .

ومكنت العملية من استرجاع كمية من الأقنعة الجراحية الموجهة للاستعمال حصريا بالمستشفى الجامعي ابن باديس قدرت بـ 6448 وحدة ، مبلغ مالي من عائدات البيع قدر بـ 20.000 دج و مركبة مستعملة في عملية الاختلاس تم وضعها بالمحشر البلدي.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المعنيين امام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.