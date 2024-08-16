موظف حديقة حيوانات يجد نفسه محبوسًا في حظيرة بها أسود

في الأسبوع الماضي، وجد رجل نفسه محبوسًا في حظيرة الأسود في حديقة حيوان بلفاستفي أيرلندا بعد أن أغلق زميله الباب خلفه. وقد تم فتح تحقيق.

وبدأ مجلس مدينة بلفاست في أيرلندا تحقيقًا يوم أمس الخميس عد أن تم حبس موظف في حديقة حيوان المدينة في حظيرة مع الأسود. حسبما ذكرت صحيفة بلفاست تيليجرام الأيرلندية.

ووقع الحادث الأسبوع الماضي بعد أن دخل اثنان من موظفي حديقة الحيوان إلى حظيرة الأسود. ثم غادر أحدهم الموقع، وحبس زميله خلفه.

وقال المتحدث باسم مجلس المدينة ومالك حديقة الحيوان لصحيفة بلفاست تيليجرام: “نحن نأخذ سلامة جميع موظفينا وزوارنا وحيواناتنا على محمل الجد”.

وقال مصدر مجهول لصحيفة بلفاست تليجرام: “إنهم محظوظون للغاية لأنهم لم يقتلوا أو… أصيبوا بجروح مروعة”.

وقال المتحدث باسم مجلس المدينة لوسائل الإعلام المحلية إنه غير قادر على تقديم معلومات حتى يتم توضيح ملابسات الحادث.

وتعد حديقة حيوان بلفاست موطنًا لمجموعة من الأسود البربرية، التي كانت موطنها الأصلي في شمال إفريقيا. ولكنها انقرضت الآن في البرية.

ويمكن أن يصل ارتفاع هذه الاسود الكبيرة إلى متر واحد. ويمكن أن يصل متوسط ​​وزنهم إلى 230 كغ.