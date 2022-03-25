موقع إلكتروني لسحب الشهادة النهائية للبكالوريا بين سنة 1963 و2005

أفاد الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، أنه بإمكان المتحصلين على البكالوريا ما بين سنوات 1963 و2005 طلب إستخراج الشهادة النهائية عبر الموقع المخصص لهذا الغرض.

وأشار الديوان في منشور له، أنه يتعين على المعنيين الذين لم يسبق لهم إستخراج الشهادة النهائية للبكالوريا، التقدم بالطلب عبر موقع الكتروني مخصص لهذه الغاية تم فتحه من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. حيث سيكون عليهم ملأ الإستمارة إستنادا إلى المعطيات المتوفرة في شهادة النجاح المؤقتة “تاريخ الدورة، الشعبة، الإسم واللقب…) ثم طبع الوصل لتقديمه عند السحب.

وأضاف الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، أن سحب الشهادة النهائية للبكالوريا يكون من طرف المعني شخصيا أو بوكالة مصادق عليها. حيث يتم إستظهار بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة علاوة على الإستمارة التي تم طبعها من خلال الموقع.

كما ينبّه الديوان إلى أن الشهادة النهائية للبكالوريا “لا تسلم إلا نسخة واحدة منها”. علما أنه بالإمكان متابعة تقدم الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن الموقع المذكور يكون مفتوحا على مدار السنة وفي سائر الأيام. غير أنه وابتداء من تاريخ 10 ماي، لا يمكن للمعني سحب شهادته إلا بعد الـ 15 جويلية. كما أضاف أنه في حالة وجود خطأ على الشهادة النهائية، يتوجب على المعني التقرب من أقرب فرع للديوان من بين فروعه التسعة عبر التراب الوطني.

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