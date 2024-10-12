موقع الفيفا: “إبراهيم مازة موهبة جديدة في خدمة الجزائر”

تغنّى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمستويات الوافد الجديد على التشكيلة الوطنية، ولاعب نادي هيرتا برلين الألماني، إبراهيم مازة.

وأعدّ موقع “الفيفا” تقريراً مفصلاً عن صاحب الـ 18 ربيعا. الذي بصم الخميس الماضي، على أول ظهور له بألوان “الخضر” أمام الطوغو، وجاء في عنوانه: “إبراهيم مازة موهبة جديدة في خدمة الجزائر”.

ونوّه المصدر ذاته، بالظهور الموفق لمازة، بعدما لفت الأنظار وصنع الحدث رغم مشاركته بديلا في آخر 5 دقائق. حينما نجح في تقديم تمريرة مفتاحية بطريقة مميزة تعكس ذكاءه الكروي. جاء منها هدف عمورة الخامس في اللقاء.

كما نقل موقع “الفيفا” تصريحات حصرية لنجم “الخضر” الصاعد. الذي سبق له التدرّج في مختلف الفئات العمرية لمنتخب ألمانيا. إلى جانب تصريح للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.