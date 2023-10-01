موقع مقرّب من آنتراخت يفتح النار على شايبي

تلقى الدولي الجزائري، فارس شايبي، انتقادات كبيرة من طرف الصحافة الألمانية، عقب سقوط ناديه آنتراخت فرانكفورت، أمس السبت، بثنائية نظيفة على يد فولسبورغ، في الجولة الـ 6 من “الوبندسليغا”.

وانتقد موقع ” frankfurt rundschau” المهتم بأخبار النادي. المستوى الذي ظهر به شايبي، مبرزا بأن الأخير، كان الأسوأ في اللقاء من جانب آنتراخت فرانكفورت.

وأوضح المصدر ذاته، بأن شايبي، قدم تمريرة جيدة واحدة فقط. قبل فرصة اللاعب التونسي إلياس السخيري في الدقيقة 21.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن شايبي، فشل في اللعب بأكثر سرعة. والتخلص من طريقة لعبه الثقيلة للغاية، وأصبح ذلك اللاعب الذي يثقف داخل أرضية الميدان، وهو ما اعتبره الموقع الألماني “نقطة سلبية”.