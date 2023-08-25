موقع Energy Capital & Power يروج للإستثمار الطاقوي في الجزائر ويعدد مزاياه

روج موقع Energy Capital & Power وهو منصة الاستثمار الرائدة في القارة الأفريقية لقطاع الطاقة للإستثمار الطاقوي في الجزائر.

وقال الموقع إن سوق الطاقة الراسخ في الجزائر يقدم مجموعة من الفرص الاستثمارية. مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك إلى ما يصل إلى 159 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز الطبيعي. و12.2 مليار برميل من احتياطيات النفط، مع وفرة من فرص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. التي تجتذب قائمة قوية من مطوري المشاريع.

للمضي قدمًا، تخطط الجزائر لتسريع عمليات التنقيب لزيادة الإنتاج؛ تعزيز نشر الطاقة النظيفة. وتوسيع أنظمة التوزيع لتشمل الأسواق الإقليمية؛ في حين توسيع نطاق التكنولوجيا والابتكار.

وعلى هذا النحو، تقدم الجزائر مزيجًا فريدًا من الفرص الاستثمارية التقليدية والمبتكرة.

استكشاف النفط والغاز على اليابسة

إن الانخفاض الطبيعي في الإنتاج عبر الحقول القديمة يدعو إلى تسريع عمليات الاستكشاف في الجزائر.

وتخطط الحكومة للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد من خلال دعوة شركات التنقيب والإنتاج للاستثمار.

وأشار ذات الموقع إلى أن السياسات المالية التي تم تنفيذها مؤخرًا. وفرص الشراكة مع شركة النفط الوطنية (NOC) سوناطراك والمساحات غير المستغلة. جعلت من البلاد منطقة جذابة للغاية في مجال التنقيب عن النفط.

البنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المسال

تحتل الجزائر موقعا استراتيجيا على مفترق الطرق بين أفريقيا وأوروبا، وتمثل بالفعل موردا رئيسيا للسوق الأوروبية.

لقد شهدت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة تحولاً في سلاسل التوريد العالمية. ومع سعي الدول للحصول على إمدادات غاز بديلة، برزت الجزائر كفرصة استثمارية استراتيجية.

وتمثل البلاد حاليًا خامس أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال (LNG) على مستوى العالم. مع وجود بنى تحتية تصديرية مختلفة تربط حقول الغاز البرية في البلاد بأمثال إيطاليا وإسبانيا.

ومع توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز بزيادة الطلب العالمي على الغاز بنسبة 36% إلى 5460 مليار متر مكعب. بحلول عام 2050، تتجه كل الأنظار نحو الغاز الطبيعي المسال الجزائري. حيث يعد الاستثمار في البنية التحتية للتصدير مثل خطوط الأنابيب والمحطات بعوائد عالية.

مشاريع الطاقة المتجددة

بينما يتبنى العالم الطاقة المستدامة، توجه الجزائر تركيزها نحو المصادر المتجددة. مما يخلق ثروة من الفرص للمستثمرين ذوي التطلعات المستقبلية.

إن توفر مساحات كبيرة من الأراضي غير المستخدمة يوفر مساحة واسعة لمزارع الطاقة الشمسية ومنشآت طاقة الرياح. مما يضمن إمدادات مستقرة من الطاقة مع المساهمة في التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.

أنظمة التوزيع الإقليمية

من المتوقع أن تلعب موارد الطاقة في الجزائر دورًا مركزيًا في تعزيز أمن الطاقة على أساس إقليمي.

وفي حين أنشأت البلاد شبكات بنية تحتية محلية قوية، فإن التوزيع الإقليمي يوفر فرصة استثمارية مربحة. لكل من الممولين ومطوري المشاريع.

كما تتطلع الأسواق ذات الطلب المرتفع مثل مالي والنيجر وتونس وغيرها إلى الاستفادة من الطاقة الجزائرية.

تنمية المهارات والتكنولوجيا

كما يكمن نجاح الصناعة الجزائرية في تركيزها على المحتوى المحلي وتنمية المهارات.

ومع توسع السوق المحلية والجهود المبذولة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة الحالية. تحتاج الجزائر إلى مستويات جديدة من الابتكار والخبرة التكنولوجية. وهذا يمثل وسيلة مثيرة للمستثمرين المعتمدين على التكنولوجيا.

حيث يتم دمج التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والنمذجة التنبؤية بشكل متزايد في صناعة الطاقة.

كما تقف الجزائر عند نقطة تقاطع التغير التكنولوجي. ومن خلال الاستثمارات في هذا المجال، لا يمكنها فقط نشر تكنولوجيات المستقبل بل خلقها.