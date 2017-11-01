المعنيون ملزمون بتقديم ملف إلى مديري المؤسسات التربوية

فتح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات موقعه الإلكتروني للطلبة الذين سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا دورة «جوان 2018»، قصد تقديم طلبات للحصول على بطاقة التعريف البيومترية التي ستطلب منهم أيام الامتحان، وهذا في إطار التعاون القائم بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية.

نشر، مؤخرا، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على موقعه الرسمي بيانا يوضح خطوات الحصول على بطاقة التعريف البيومترية، التي يتم استعمالها للتعرف على هوية الممتحنين أيام الامتحان.

وشرح الديوان بالتفصيل للتلاميذ ومتصفحي الموقع كيفية التسجيل للحصول على البطاقة، حيث يشترط استكمال التسجيل الخاص بالبكالوريا، وبعد الحصول على الرقم السري يتم إدخاله للتسجيل وانتظار رد البلدية للحصول على البطاقة البيومترية.

وأكد الديوان أن الطلبة المعنيون ملزمون بتقديم ملف إلى مديري المؤسسات التربوية التي ينتمون إليها تتمثل في 4 صور شمسية واستمارة طلب بطاقة تعريف وطنية بيومترية تسلم لهم من طرف المدير وبطاقة فصيلة الدم، إضافة إلى شهادة الميلاد رقم 12 ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية العادية أو شهادة الجنسية. وحسب بيان الديوان، فإن هذه الخدمة تسمح للطلبة المترشحين لشهادة البكالوريا دورة 2018 بطلب بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية، وذلك بإدخال رقم المستخدم وكلمة المرور.

وقد عرفت السنة الماضية ضغطا كبيرا على الموقع، وكذا على رؤساء المجالس المحلية، بسبب الطلبات الكثيرة التي تم تقديمها من قبل الطلبة خوفا من عدم اجتياز الامتحان، الأمر الذي جعل العديد من الطلبة لايتحصلون على البطاقات الخاصة بهم، مما دفع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت للتدخل. وكانت وزيرة التربية الوطنية، في السنة الماضية، قد وجهت تعليمات إلى رؤساء مراكز إجراء امتحان البكالوريا، أكدت من خلالها على أن بطاقة التعريف البيومترية ليست شرطا أساسيا لاجتياز هذا الامتحان.