موكب جنائزي مهيب لفقيد الجزائر الفريق قايد صالح نحو مقبرة العالية

تم، اليوم الأربعاء، نقل جثمان فقيد الجزائر الفريق احمد قايد صالح، إلى مقبرة العالية بالعاصمة.

وشهدت، شوارع العاصمة، موكبا جنائزيا مهيبا، لنقل أسد الجزائر، الفريق قايد صالح، إلى مربع الشهداء بالمقبرة.

وكان جثمان الفقيد مسجى بالراية الوطنية، على متن عربة عسكرية.

وجاب الموكب الرسمي للمرحوم، أنحاء شوارع العاصمة، وسط حضور جمع غفير للمواطنين، الذين قدموا من مختلف الولايات.

🔴 #مباشر من العاصمةوداعا أسد الجزائر..🔴جثمان الفقيد الفريق أحمد #قايد_صالح في #قصر_الشعب لإلقاء النظرة الأخيرة Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Mardi 24 décembre 2019

وسيوارى الثرى جثمان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمقبرة العالية ، ظهر اليوم.