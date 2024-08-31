مولودية البيض تشتكي التهميش وغياب الدعم المالي !

ندّدت إدارة مولودية البيض، بالتهميش الذي يعاني منه الفريق، إلى جانب تخبطه في وضعية مالية صعبة، قبل انطلاق الموسم الجاري.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” قالت إدارة البيض، إنّ معاناة فريقها لا تزال متواصلة.

مضيفة: “في الوقت الذي تحضّر فيه أغلبية فرق القسم الأول. وحتى بعض فرق القسم الثاني في أفخم الفنادق وفي مراكز التحضير العالمية خارج الوطن بأموال الشركات الوطنية العمومية. يتربص نادي مولودية البيّض بملعب الرائد الشهيد زكريا المجدوب. في غياب أي بوادر دعم أو التفاتة لي هذا الفريق العريق والذي يعاني التهميش من كل الجوانب والتجاهل لأسباب تبقى مجهولة”.

كما أوضحت إدارة مولودية البيض، بأن الفريق سافر صبيحة اليوم السبت. إلى العاصمة، تحسبا لإجراء تربصه الأخير، بحافلة من الحجم الصغير استأجرتها ادارة النادي على حسب الامكانيات المتاحة من مدينة السوقر.

وذلك، بعدما تحطمت حافلة الفريق في الحادث المأسوي يوم 20 ديسمبر 2023. بعدما عجز الجميع عن توفير حافلة ترفع الغبن والتهميش على فرسان الهضاب وهي آخر المتطلبات.