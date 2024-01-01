مولودية البيض تعلن تأجيل مباراتها أمام شباب بلوزداد

أعلنت إدارة فريق مولودية البيض، رسميا عن تأجيل لقاءها أمام شباب بلوزداد، الذي كان مقررا أن يلعب يوم السبت القادم، الـ 6 جانفي الجاري، برسم الجولة الـ 12 من البطولة المحترفة.

وقالت إدارة البيض، بأن التأجيل جاء بموافقة الرابطة المحترفة. وبناء على مراسلة النادي، لعدم تعافي اللاعبين من إصاباتهم بسبب الحادث الأليم الذي تعرض له وفد النادي. وأيضا الحالة النفسية للاعبين.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. أعلنت رفقة الرابطة المحترفة، عن دعمهما الكامل والمطلق في هذا الظرف الاستثنائي والصعب الذي يمر به النادي.