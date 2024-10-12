مولودية البيض تُحقق أول فوز هذا الموسم على حساب شباب بلوزداد

تمكن نادي مولودية البيض، من تحقيق أول فوز في الموسم الجديد من الرابطة المحترفة، على حساب شباب بلوزداد.

في إطار منافسات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة، وبنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين.

وبادر نادي مولودية البيض لافتتاح مجال التهديف مبكرا من عمر الشوط الأول، حيث سجل المهاجم، عبد الإله بركات ، الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة الخامسة. وبعدها بأربع دقائق، أضاف متوسط الميدان، عبد الله المؤذن، الهدف الثاني لصالح مولودية البيض.

بعدها تمكن المهاجم إسلام سليماني، من تعديل النتيجة لصالح فريقه، بعد أن سجل ثنائية، في ظرف عشرة دقائق، في الدقيقتين 33 و 43، وإنتهى الشوط الثاني بنتيجة التعادل بهدفين في كل شبكة.

وبعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني من المواجهة، باغث متوسط الميدان، بلعريبي محمد، أصحاب الأرض، وتمكن من تسجيل الهدف الثالث لصالح الزوار. واستمرت النتيجة على حالها وتمكنت تشكيلة مولودية البيض، من الفوز بأول ثلاث نقاط هذا الموسم، بعد مرور أربع جولات من فعاليات الرابطة المحترفة. حيث سجل الفريق الأزرق والأبيض ثلاث هزائم متتالية، أمام كل من وفاق سطيف، إتحاد بسكرة، وإتحاد العاصمة.

للإشارة، تجمد رصيد شباب بلوزداد عند النقطة الثالثة هذا الموسم، بعد ثلاث تعادلات وخسارة، بالمركز 13 في سلم الترتيب. كما يحتل نادي مولودية البيض المركز قبل الأخير، برصيد ثلاث نقاط.