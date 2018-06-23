مولودية الجزائر تخوض آخر تدريباتها في الجزائر قبل تربص فرنسا  

سيجري فريق مولودية الجزائر، آخر حصة تدريبية له في الجزائر مساء اليوم السبت، قبل شد الرحال إلى فرنسا لمباشرة تربصه التحضيري.

وكشف التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، أن مدرب الفريق بيرنار كازوني، سيخصص هذه الحصة التدريبية، لإجراء مباراة تطبيقية بين اللاعبين.

ويسعى كازوني، من خلال هذه المباراة التطبيقية، للوقوف على الجاهزية البدنية للاعبيه، وتقييم العمل المنجز منذ انطلاق التحضيرات الصيفية.

يذكر أن العميد سيدخل في تربص تحضيري بمدينة “فيشي” الفرنسية، انطلاقا من الـ24 جوان الجاري، وإلى غاية 11 جويلية المقبل، تحضيرا للموسم الكروي المقبل.