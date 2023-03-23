مولودية الجزائر تستذكر تاريخها ضد ريال مدريد في “بيرنابيو”

استذكرت إدارة نادي مولودية الجزائر، إحدى المحطات البارزة في تاريخ النادي، والتي رسختها قبل عدة سنوات أمام ريال مدريد الاسباني، بملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

ونشرت إدارة العميد، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على”تويتر” جاء فيها: “في مثل هذا اليوم، 22 مارس، من سنة 1977 خسرت المولودية، أمام ريال مدريد بـ2-1، في “سانتياغو بيرنابيو””.

كما أوضح مسؤولو المولودية: “سجل لمدريد برايتنر، وأغيلار، وقلص باشطا للعميد في الدقيقة الـ76”.

وتابعت إدارة المولودية: “لعب هذا اللقاء في إطار دورة بمناسبة 75 سنة عن تأسيس الريال، بمشاركة منتخب الأرجنتين، إيران، ومولودية الجزائر التي توجت بالثلاثية”.