مولودية الجزائر تعزز صدارتها… وصراع الوصافة والنجاة يشتعل في الرابطة المحترفة

واصلت مولودية الجزائر تألقها في بطولة الرابطة المحترفة، بعدما حققت فوزًا مثيرًا على حساب اتحاد خنشلة بنتيجة (2-1) ضمن الجولة الـ24، أمس الثلاثاء، لتؤكد ريادتها للترتيب برصيد 46 نقطة.

ويملك “العميد” أفضلية إضافية مع أربع مباريات مؤجلة أمام كل من شباب بلوزداد واتحاد الجزائر وأتلتيك بارادو ونجم بن عكنون، ما يعزز حظوظه في توسيع الفارق أكثر في قادم الجولات.

في المقابل، تجمد رصيد اتحاد خنشلة عند 28 نقطة في المركز الثامن.

وفي سباق الوصافة، نجح أولمبيك آقبو في خطف المركز الثاني بعدما تفوق على النادي الرياضي القسنطيني بهدف دون رد، رافعًا رصيده إلى 39 نقطة، مستغلًا تعثر “السياسي” الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة بـ38 نقطة، ما يعكس احتدام المنافسة خلف المتصدر.

من جهته، واصل مولودية وهران نتائجه الإيجابية بعد فوزه على مولودية البيض بثنائية نظيفة، ليرتقي إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما بقيت مولودية البيض في وضعية صعبة في ذيل الترتيب بـ14 نقطة، مؤكدة معاناتها هذا الموسم.

أما في صراع البقاء، فقد عاد ترجي مستغانم بانتصار ثمين أمام أتلتيك بارادو (3-2)، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، معادلًا بذلك رصيد منافسه المباشر، حيث يحتل الترجي المركز قبل الأخير، مقابل تمركز بارادو في المرتبة 14 بفارق مقلق عن مناطق الأمان.

وفي السياق ذاته، يقبع وفاق سطيف في المركز 13 برصيد 26 نقطة، ليبقى هو الآخر مطالبًا بتحقيق نتائج إيجابية لضمان البقاء. وبين صراع القمة واحتدام معركة النجاة، تبدو الجولات القادمة حاسمة في رسم ملامح موسم مثير في الرابطة المحترفة.

كما ستتواصل فعاليات الجولة 24، اليوم الأربعاء بإجراء المواجهات التالية:

نجم بن عكنون- مستقبل الرويسات بداية من الساعة 15.00

إتحاد الجزائر- وفاق سطيف بداية من الساعة 22.00

شبيبة القبائل- شبيبة الساورة بداية من الساعة 22.00

شباب بلوزداد- أولمبي الشلف بداية من الساعة 22.00