مولودية الجزائر تكرّم الثنائي بوقاش وحشود

قامت إدارة مولودية الجزائر برئاسة محمد حكيم رجم بتكريم بتكريم الثنائي الحاج بوقاش وعبد الرحمان حشود اليوم الثلاثاء.

وجاء التكريم، على هامش المواجهة الودية أمام نجم بن عكنون الذي ينشط له الثنائي المخضرم، بعد تشريف ألوانهما مع الفريق العاصمي.

يذكر، آن الثنائي ينشط مع نجم بن عكنون، ويسعيان لقيادة لفريقه للصعود إلى حظيرة الكبار لأول مرة في تاريخ النادي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio