مولودية الجزائر تواجه لافال وشاتورو وديا في تربص رين 

كشفت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الخميس، عن إختتام الفريق تربصه المقام بمدينة رين الفرنسية بإجراء مبارتين وديتين أمام كل من نادي لافال وشاتورو.

ويواصل اللاعب زكرياء دراوي، و رفقائه التدريبات والاستعدادات للموسم الكروي الجديد، بمدينة رين وسط ظروف رائعة ومعنويات مرتفعة على أمل اعادة سيناريو الموسم السابق. الذي فاز فيه الفريق العاصمي بالبطولة الوطنية.

وكان الفريق العاصمي، قد احتفل بالذكرى الثالثة لتأسيس النادي، وسط فرحة كبيرة من الأنصار الذي صنعوا أجواء خيالية في مختلف أمصار الوطن وخاصة في الجزائر العاصمة.