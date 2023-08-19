مولودية الجزائر تواجه نانتير الفرنسي وديا في تربص ران

يواجه فريق مولودية الجزائر، غدا الأحد، نادي نانتير الفرنسي، بملعب “قصر بواغوي” ضمن استعدادات الموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة فريق مولودية الجزائر آن المباراة الودية ستكون مفتوحة أمام الأنصار، الأوفياء خاصة من أبناء المهجر الذي يقطنون في فرنسا.

ويستعد الوافد الجديد يوسف بلايلي ورفقائه للموسم الكروي 2023/2024 بمدين ران الفرنسي، حيث خاضوا الحصة التدريبية التاسعة لهم التي ستتخللها ودية الغد.

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