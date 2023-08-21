مولودية وهران.. الحارس القضائي ينفي عزله ويتهم أطرافا بعرقلة تحضيرات الفريق

نفى الحارس القضائي لفريق مولودية وهران، الأستاذ دحو بن عودة صلاح الدين، الأخبار التي أكدت عزله عن مهام الحراسة القضائية.

وأوضح الحارس القضائي لفريق “أبناء الحمري” بأن كل ما في الأمر، أنه: “من الناحية الإجرائية قام النادي الرياضي الهاوي لمولودية وهران ممثلا ببن سنوسي محمد شمس الدين بصفته رئيس النادي بتقديم عريضة مفادها عزل الحارس القضائي وحددت الجلسة ليومه الموافق لـ 2023/08/21”.

مشيرا في بيان نشره اليوم الاثنين، إلى أنه: “تم تأجيل النظر في الطلب من طرف الجهة القضائية المختصة ليوم 2023/09/04”.

وعليه أكد الحارس القضائي للمولودية الوهرانية، بأنه لازال متمتعا بالصلاحيات المسندة إليه، وأن كل إدعاء أو تصريح يخرج عن هذا المنوال يعد من قبيل التصرفات اللامسؤولة وبدون أساس.

وفي الأخير وجه ذات المعني، اتهامات لبعض الأطراف بعرقلة تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد، وقال: “الأمر لم يتوقف عند هذا الحد وإنما تجاوزه بعرقلة انطلاق مرحلة التحضيرات، رغم علم الجميع أنها بدأت متأخرة لظروف يعلمها الخاص والعام”.

مضيفا: “وذلك بتوقيف أول حصة تدريبية بعد انطلاقها تحت إشراف الطاقم الفني بملحقة المركب الرياضي ميلود هدفي وطردهم دون سابق إنذار.. فمن الغرابة أن تستفيد فرق من خارج مدينة وهران بالمنشآت الرياضية لهذه المدينة ويحرم فريقها العريق من خدماتها.”