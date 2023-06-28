مولودية وهران تتحصل على ترخيص لعقد الجمعية العامة العادية

تحصّل فريق مولودية وهران، على ترخيص من أجل عقد الجمعية العامة العادية، حسبما جاء في بيان نشرته إدارة النادي مساء أمس الثلاثاء.

وأبرز ذات المصدر، بأن النادي الهاوي تحصل على الترخيص، من مديرية الشباب والرياضة لولاية وهران، لانعقاد أشغال الجمعية العامة العادية للنادي المقررة يوم الـ 10 جويلية المقبل.

كما أوضح البيان ذاته، بأن أشغال الجمعية العامة العادية، مقررة بدار الشباب “أحمد معواد” بداية من الساعة 16:00.