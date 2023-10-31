مولودية وهران تسقط وديا أمام غالي معسكر
بقلم محمد لمين صحراوي
تعرضت تشكيلة مولودية وهران، لهزيمة قاسية أمس الاثنين، في لقاءها الودي، الذي جمعها بالضيف غالي معسكر المنتمي إلى القسم الثاني هواة.
وسقط أشبال المدرب خير الدين مضوي، بنتيجة 5-3، في المباراة التي جرت في ملعب “القرية المتوسطية” بوهران، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف المنافسة الرسمية.
وانتهت المرحلة الأولى من المواجهة الودية. بتأخر أبناء “الحمري” بنتيجة 5 أهداف كاملة من دون مقابل، قبل أن ينجح رفقاء نعماني. في تسجيل 3 أهداف في المرحلة الثانية.
للإشارة فإن مولودية وهران، تمر بفترة عصيبة في بداية الموسم الجاري. حيث لم يحقق الفريق أي انتصار في أول 4 جولات، بهزيمة وثلاثة تعادلات.
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