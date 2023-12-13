مولودية وهران تعلن تسديد الديون اتجاه الفيفا

أعلنت إدارة مولودية وهران تم تسوية قضية اللاعبين الكاميرونيين توغي أبيغا وبوريس أتشام نهائيا بعدما تم دفع كل مستحقاتهم المالية.

كما أضافت أن الملف اغلق نهائيا بالنسبة للاعبين. حيث ستكون الفرصة مواتية للفريق بالعودة إلى السكة الصحيحة في منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

كما أكدت عن دفع مستحقات اللاعب هشام بلقروي ليتبقى الغرامة المالية التي ستسددها الفيفا الخميس القادم على أقصى تقدير.

واختتمت إدارة النادي الوهراني في بيان لها، انها أغلقت ملف الفيفا نهائيا.

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