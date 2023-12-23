مونبولييه الفرنسي يحسم صفقة لاعب بارادو

كشفت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم السبت، بأن إدارة نادي مونبولييه، حسمت بصفة شبه رسمية صفقة من نادي أتليتيك بارادو.

وقال موقع “allezpaillade” المهتم بأخبار مونبولييه، نقلا عن صحيفة “ليكيب” الصادرة اليوم السبت، إن إدارة النادي حسمت صفقة ياسين تيطراوي، لاعب “الباك”.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن صاحب الـ 20 ربيعا، ينشط في منصب متوسط ميدان. واستدعي إلى المنتخب من طرف جمال بلماضي في مناسبتين.

مبرزا في السياق ذاته، بأن تيطراوي يملك إمكانيات كبيرة. وهو الذي سجل 3 أهداف وصنع 4 أخرى خلال 10 لقاءات هذا الموسم.

وفي الأخير، أفاد ذات المصدر، بأن قيمة خريج الأكاديمية، على منصة “تراسفير ماركت” تقدر بـ 1 مليون أورو، وهي نفس القيمة التي سيتم الاتفاق عليها بين مونبولييه وبارادو.