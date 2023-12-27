مونبولييه يحضر لانقاذ زدادكة من جحيم ليل

وضعت إدارة نادي مونبولييه الفرنسي، اسم لاعب الخضر، ومدافع نادي ليل الفرنسي، حكيم زدادكة، على رأس أولوياتها تحسبا لضمه جانفي المقبل.

وكشف موقع “allezpaillade” المقرب من صاحب المركز الـ 12 في الليغ1. بأن إدارة الفريق مهتمة بالتعاقد مع الدولي الجزائري، نزولا عند رغبة المدرب ميشال دير زاكاريان. الراغب في ضم مدافع أيمن.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن زدادكة. المرتبط مع ليل بعقد إلى صيف 2025. كان محل اهتمام مونبولييه موسم 2022-2023، قبل رحيله نحو أوكسير على سبيل الإعارة.

كما أبرز نقلا عن مصادره الخاصة، بأن مونبلييه يحضر لتقديم عرض رسمي إلى ليل من أجل التعاقد مع زدادكة، خلال شهر جانفي المقبل. لاسيما في ظل المستوى الباهت الذي يقدمه الظهير الأيمن، إنزو تشاتو، وفشل صفقة روبن أغيلار.

ويعاني زدادكة التهميش في نادي ليل، حيث لم يلعب أي مباراة رسمية في “الليغ1” هذا الموسم، واكتفى بمشاركتين فقط. في دوري المؤتمر الأوروبي.

واحدة بديلا لـ 24 دقيقة في الدور الإقصائي أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وأخرى أساسيا أمام كي كلاكسفيك من جزر فاروه، في الجولة 6 من دور المجموعات.