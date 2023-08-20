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الرياضة

مونديال ألعاب القوى.. تمزق عضلي يحرم بوعناني من نصف نهائي 110 متر حواجز

بقلم محمد.ل
مونديال ألعاب القوى.. تمزق عضلي يحرم بوعناني من نصف نهائي 110 متر حواجز
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أصيب العداء الجزائري، أمين بوعناني، بتمزق عضلي، حرمه من إكمال سباق تصفيات الـ 110 متر حواجز، ضمن البطولة العالمية لألعاب القوى 2023، الجاري وقائعها بـ “بودابست” المجرية.

وأثناء السباق، الذي جرى اليوم الأحد، تعرض بوعناني، حسبما أكدته الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، لتمزق عضلي في آخر 20 متر.

وأنهى بذلك، العداء الجزائري، السباق في المركز الـ 8، في المجموعة الخامسة، بزمن قدر بـ 13 ث و90 ج.

ليفشل بذلك، في حجز بطاقة في نصف النهائي، على غرار مواطنه لهولو عبد المالك، الذي أصيب في سياق الـ 400 متر حواجز، صبيحة اليوم الأحد.

Peut être une image de 1 personne et texte qui dit ’RESULTS Heats Semi-Final Final Heat Heat Heat 3 Heat 110 METRES HURDLES Heat Summary WIND: 0.920 AUG 2023 13:37 RESULT Officia Startlist POS BIB Officia Result COUNTRY ATHLETE Fr4neachhat(Q)anhex.4..( and GBR 2595 Tade OJORA MARK DETAIL: 3025 REACTION TIME TAKAYAMA USA 13.32 Q 2894 DanielROBERTS SWE 13.35 Q 2314 FRA 13.36 Q 2108 JuUMATH EY BRA 13.42PB Q 2292 0.138 Gabriel CONSTANTING 13.42 q ElmoLAKKA 0.160 ALG 13.58 2031 AUS BOUANANI 0.168 13.69 STARTLIST ANDREWS 0.144 13.90 13.92 0.142 NSIDE WATCH DISCOVER cn insights UNLOCK by Predict BUDAPEST23’

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