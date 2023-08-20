مونديال ألعاب القوى.. تمزق عضلي يحرم بوعناني من نصف نهائي 110 متر حواجز

أصيب العداء الجزائري، أمين بوعناني، بتمزق عضلي، حرمه من إكمال سباق تصفيات الـ 110 متر حواجز، ضمن البطولة العالمية لألعاب القوى 2023، الجاري وقائعها بـ “بودابست” المجرية.

وأثناء السباق، الذي جرى اليوم الأحد، تعرض بوعناني، حسبما أكدته الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، لتمزق عضلي في آخر 20 متر.

وأنهى بذلك، العداء الجزائري، السباق في المركز الـ 8، في المجموعة الخامسة، بزمن قدر بـ 13 ث و90 ج.

ليفشل بذلك، في حجز بطاقة في نصف النهائي، على غرار مواطنه لهولو عبد المالك، الذي أصيب في سياق الـ 400 متر حواجز، صبيحة اليوم الأحد.