مونديال ألعاب القوى لذوي الهمم.. اسمهان بوجدار تهدي الجزائر ثالث ذهبية

عززت البطلة إسمهان بوجدار، رصيد الجزائر بميدالية ذهبية، جديدة في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم، الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس، ما بين الـ 8 والـ 17 جويلية الجاري.

وجاء تتويج البطلة بوجدار، عقب فوزها مساء أمس السبت، في مسابقة رمي الجلة سيدات فئة “F33”.

وتعد هذه الذهبية هي الثالثة من نوعها للجزائر، بعد ذهبتي كل من نسيمة صايفي، في مسابقة رمي القرص، وجلال صفية، في رمي الجلة.