نسيمة صايفي تخطف ذهبية “مونديال” ألعاب القوى لذوي الهمم

حققت البطلة الجزائرية، نسيمة صايفي، انجازا كبيرا بعد تتويجها بطلة للعالم، وفوزها بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، من الـ 8 إلى 17 جويلية الجاري.

وخطفت المتألق نسيمة صايفي، ذهبية منافسات نهائي مسابقة رمي القرص سيدات فئةF57 .

وتمكنت البطلة الجزائرية من تحقيق رمية قدرت بـ 34.22 متر. في حين حلّت مواطنتها جلال صفية، في المركز الخامس، برمية وصلت إلى 30.23 متر.