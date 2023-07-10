إعــــلانات
الرياضة

نسيمة صايفي تخطف ذهبية “مونديال” ألعاب القوى لذوي الهمم

بقلم محمد.ل
نسيمة صايفي تخطف ذهبية “مونديال” ألعاب القوى لذوي الهمم
  • 52
  • 0

حققت البطلة الجزائرية، نسيمة صايفي، انجازا كبيرا بعد تتويجها بطلة للعالم، وفوزها بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، من الـ 8 إلى 17 جويلية الجاري.

وخطفت المتألق نسيمة صايفي، ذهبية منافسات نهائي مسابقة رمي القرص سيدات فئةF57 .

وتمكنت البطلة الجزائرية من تحقيق رمية قدرت بـ 34.22 متر. في حين حلّت مواطنتها جلال صفية، في المركز الخامس، برمية وصلت إلى 30.23 متر.

Aucune description de photo disponible.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/T8WFm
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر