مونديال قطر.. اليابان لمفاجأة كرواتيا و البرازيل تواجه كوريا الجنوبية لرد الاعتبار

تتواصل فعاليات مونديال قطر، اليوم الاثنين، بإجراء مبارتين قويتين تجمع بين منتخب اليابان و نظيره الكرواتي. و منتخب البرازيل و نظيره منتخب كوريا الجنوبية.

وتلعب مباراة اليابان و كرواتيا بـ “إستاد الجنوب” التي ستكون نارية و شيقة التي قد تعود لـ “الكمبيوتر” الياباني، رغم الأفضلية لزملاء القائد لوكا مودريتش.

كما يسعى منتخب اليابان لصنع المفاجأة و التأكيد على التأهل المستحق، خلال مشاركته في المونديال.

من جانب أخر، يسعى منتخب “السامبا” لاستعادة لقب كأس العالم الغائب عن خزانته منذ 20 عاما، حينما يواجه كوريا الجنوبية.

ويسعى رفقاء نيمار لإعادة الاعتبار بعد الخسارة السابقة و المفاجأة أمام الكاميرون. التي تعتبر الأولى في دور المجموعات منذ 24 سنة.

في انتظار ما سيفعله زملاء المهاجم سون.

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