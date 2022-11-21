مونديال قطر.. نجل الرئيس الليبيري وياه هداف خلال تعادل أمريكا مع ويلز

حسم التعادل الإيجابي سهرة اليوم الإثنين مواجهة مُنتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره الويلزي.

حيث انتهى لقاء الجولة الأولى من المجموعة B لمنافسة كأس العالم قطر 2022 الذي جرى بملعب أحمد بن علي، بهدف في كل شبكة.

وتقدم للأمريكان في الدقيقة الـ36، تيموتي وياه، نجل الرئيس الليبيري وأسطورة كرة القدم الإفريقية، جورج وياه.

بينما عدل لمنتخب ويلز، غاريث بيل، من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه في الدقيقة الـ82.