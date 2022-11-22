مونديال قطر.. لاعب السعودية يتعرّض لكسور بليغة في الفك والوجه

كشفت الفحوصات الطبية التي اجراها لاعب السعودية ياسر الشهراني إلى تعرّضه إلى كسور بليغة في الفك و عضام الوجه.

وقال الموقع الرسمي لقناة الكأس نقلا عن صحيفة “الرياض” السعودية أن ياسر الشهراني يحتاج لعملية جراحية في أقرب وقت قصد وقف النزيف الداخلي.

وجرت الحادثة، اليوم الثلاثاء، بملعب لوسيل القطري خلال مواجهة الأخضر السعودي و منتخب الارجنتيني. التي انتهت بفوز تاريخي بهدفين مقابل هدف.

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