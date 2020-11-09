مويس: “بن رحمة كان مثاليا ولا يمكنني أن ألومه”

تحدث مدرب نادي ويست هام الإنجليزي، ديفيد مويس، عن مردود لاعبه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة أمام فولهام.

وصرح مويس، للصحافة الإنجليزية، عقب المباراة: “بن رحمة، جرب كل الأحاسيس في هذه المبارة، أضاع فرص التهديف، منح تمريرة حاسمة، وتسبب في صربة جزاء”.

وأضاف مدرب ويست هام: “بن رحمة، كان مثاليا، لأنه قدم الإضافة اللازمة للفريق بمجرد دخوله في الشوط الثاني”.

وتابع ديفيد مويس: “لا يمكنني لوم سعيد بن رحمة، في ركلة الجزاء التي تسبب فيها، لأن فريقنا عاد إلى الخلف لمحاولة الحفاظ على النتيجة، والأخطاء موجودة دائما في كرة القدم”.

يذكر أن سعيد بن رحمة، شارك أمس السبت، بديلا رفقة فريقه ويست هام، أمام فولهام، ومنح تمرير حاسمة جاء على إثرها هدف الفوز لصالح فريقه.