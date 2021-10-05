ميترو الجزائر سيعود بتسيير جزائري

كشف، وزير النقل، عيسى بكاي، أن وسيلة النقل بـ “الميترو” ستكون متوفرة بداية من الخميس المقبل، بتسيير شركة وطنية. وأضاف بكاي، اليوم الثلاثاء، أن القطاع سيدعم هذه الوسيلة بقاطرات أخرى.

وعن الاستثمار،قال وزير النقل، إن القطاع تلقى 14 طلبا للاستثمار بمجال الطيران و14 طلبا آخر في النقل البحري خاصة النزهة. وأشار المتحدث، أن بعض شركات النقل تعاني من صعوبات مالية وهذا راجع لسوء التسيير.

طالع أيضا:

وعن الجوية الجزائرية، أكد بكاي، أن هناك برنامج إصلاح داخلي لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية. حيث سيرتكز على تكوين فروع للمؤسسة .

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp